Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 1 Başka Güzel Hazırlık
13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yalancı 'Dizi'
23.15 Cici Babam 'Türk Filmi'
01.30 Cici Babam 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
05.15 1 Başka Güzel (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
00.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Dedemin Fişi 'Türk Filmi'
22.15 Dedemin Fişi 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.30 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
16.05 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Ayla 'Türk Filmi'
22.45 Sultan 'Yabancı Film'
02.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.10 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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