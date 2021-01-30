Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Bir Deli Rüzgar

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 Akrep 'Dizi' (Tekrar)

16.30 En Güzel Bölüm

16.45 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.30 Dizi (Tekrar)

03.00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu 'Yabancı Film'

23.45 San Andreas: Mega Deprem 'Yabancı Film'

01.30 San Andreas: Mega Deprem 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Müzik Arası

04.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Zor Yıllar 'Yabancı Film'

02.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Dizi (Tekrar)

16.00 Dizi (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.45 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)