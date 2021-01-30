Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Deli Rüzgar
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
16.30 En Güzel Bölüm
16.45 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.30 Dizi (Tekrar)
03.00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu 'Yabancı Film'
23.45 San Andreas: Mega Deprem 'Yabancı Film'
01.30 San Andreas: Mega Deprem 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Müzik Arası
04.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Zor Yıllar 'Yabancı Film'
02.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Dizi (Tekrar)
16.00 Dizi (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.45 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)
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