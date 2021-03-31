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TV Yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 31 Mart 31 Mart 2021 Çarşamba günü programları için araştırılıyor. Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Kamyon, Kuruluş Osman, Masumiyet ve Sadakatsiz yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 31 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kırmızı Kamyon
22:00 Kırmızı Kamyon

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Hedefim Sensin

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Masumiyet
23:45 Mucize Doktor

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman


TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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