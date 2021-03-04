Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Mart Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:30 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Akrep

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 Zühal Topal

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Mucize Doktor

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda

20:00 Survivor 2021