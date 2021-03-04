Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Mart Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:30 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Akrep
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:15 Zühal Topal
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Doya Doya Moda
20:00 Survivor 2021
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