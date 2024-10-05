Tv yayın akışı 5 Ekim 2024: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler var?
Cumartesi günü ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Sezon finali yapan diziler de tek tek ekranlara döndü. İşte, 5 Ekim 2024 tv yayın akışı listesi
TV yayın akışı listesinde yer alan dizi ve filmler belli oldu. Televizyon kanallarında yeni sezon başladı. Sezon arası veren diziler bir bir ekranlara dönüş yaparken yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan birçok yerli ve yabancı film ekranlara geliyor. Peki 5 Ekim bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı
DEHA TEKRAR BÖLÜMÜYLE SHOW TV’DE
Devran’ın ailesi için adalet sağlama planları umduğu gibi gitmez. İskender’i eve getirmesi herkesi darmadağın eder. Üstelik İskender’e oynadığı oyunun sonuçlarının acımasızlığıyla karşı karşıya kaldığında bu defa onunla iş birliği yapmak zorunda kalır. Gülce, Devran’ı İskender’e bir kez daha heba etmemek için Aysel’in karşısına dikildiğinde eski travmalarıyla yüzleşir. Esme onu toparlamaya çalışırken Devran’ı bu defa daha sert uyarır. Devran başladığı işi bitirebilmek için İskender’e güvenmek zorundadır. Ama İskender bu güveni Devran’dan sert bir intikam almak için kullanır. Bu defa İskender’i durdurmaya çalışan ise kimsenin beklemeyeceği biridir.
SHOW TV
07:30 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
23:15 Kızılcık Şerbeti
02:15 Bahar
04:30 Deha
YALAN BU AKŞAM KANAL D'DE!
Melike, Hazal’dan duydukları karşısında şoke olurken Hazal panikle kendini affettirmek ister. Fakat o sırada gelen Cengiz’in yaralanma haberiyle apar topar hastaneye giderler. Melike’yi karşısında gören Hülya tüm hıncını ondan almak isteyince iki kardeş bir kere daha karşı karşıya gelir. Yine de bu olaydan ikisinin de şüphelendiği ismin Karacalar olması Hülya’yı düşüncesizce bir hamle yapmaya iter. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hülya, Karacaların öfkesinden nasibini alır.
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Güzel Aşklar Diyarı
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Güllerin Savaşı
04:15 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel
KRAL ŞAKİR- KORSANLAR DİYARI
Kral Şakir “Korsanlar Diyarı”, şehre yaklaşmak üzere olan tarih öncesine ait yaratığı durdurmak için zorlu bir maceraya atılan Şakir ve ailesinin hikayesini konu ediyor. Şehir büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Okyanusun en derin yerinden çıkan, tarih öncesine ait dev bir yaratık, şehre gelmek üzeredir. Yaratığı durdurabilecek tek şey ise, altın bir savaş topudur. Yaratık şehre ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmek isteyen Şakir ve ailesi, savaş topunu bulmak için yola koyulur.
STAR TV
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Şakir - Korsanlar Diyarı
22:00 Düğüm Salonu
00:00 Düğüm Salonu
01:30 Güzel Köylü
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
KÖR NOKTA BU AKŞAM ATV’DE!
İpek, Aslım'ın gözünün içine baka baka kaza gecesini anlatmaya başlar ama Aslım'ın bilmediği, İpek'in Gece'nin tedrisatından geçtiğidir. Böylelikle Aslım, sadece davaya odaklanır. Bu sırada Cihan, İpek'in kaza gecesi nasıl olup da şuurunu tamamen kaybettiğini öğrenmeye çalışacaktır. Kerem ise milyonlarca lira olan borcunu kapatmasının en kestirme yolunun Alptekin'lerle iş birliği yapmak olduğunun farkındadır. Yine de Aslım'la, Uğur'un kayıp telefonunun peşine düşer.
ATV
07: 30 atv’de Hafta Sonu
10: 00 Kör Nokta
12: 00 Akıncı Çizgi Dizi
12: 20 Akıncı Çizgi Dizi
13: 00 Bir Gece Masalı
16: 20 Karadut
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kör Nokta
00: 20 Karadut
03: 00 Bir Gece Masalı