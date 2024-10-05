Tv yayın akışı 5 Ekim 2024: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler var?

DEHA TEKRAR BÖLÜMÜYLE SHOW TV’DE

Devran’ın ailesi için adalet sağlama planları umduğu gibi gitmez. İskender’i eve getirmesi herkesi darmadağın eder. Üstelik İskender’e oynadığı oyunun sonuçlarının acımasızlığıyla karşı karşıya kaldığında bu defa onunla iş birliği yapmak zorunda kalır. Gülce, Devran’ı İskender’e bir kez daha heba etmemek için Aysel’in karşısına dikildiğinde eski travmalarıyla yüzleşir. Esme onu toparlamaya çalışırken Devran’ı bu defa daha sert uyarır. Devran başladığı işi bitirebilmek için İskender’e güvenmek zorundadır. Ama İskender bu güveni Devran’dan sert bir intikam almak için kullanır. Bu defa İskender’i durdurmaya çalışan ise kimsenin beklemeyeceği biridir.

SHOW TV

07:30 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

23:15 Kızılcık Şerbeti

02:15 Bahar

04:30 Deha