Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Ocak 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo 'Dizi'

00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Arıza 'Dizi'(Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 Beyaz Show (Kolaj)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Akıncı 'Dizi'

22.30 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

01.15 Ajan Salt 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Son Yaz 'Dizi'

22.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

00.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.45 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'

00.15 Kanlı Elmas 'Yabancı Film'

02.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)