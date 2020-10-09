Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Lion 'Yabancı Sinema'
02.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Çocukluk
00.45 Zümrüdüanka
03.15 Zuhal Topal'la Sofrada
04.45 Temizlik Benim İşim
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Babil
00.20 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03.10 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Geleceğe Dönüş 3 'Yabancı Sinema'
02.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış. Büyük Selçuklu
22.40 3'te 3
00.25 Benim Adım Melek
03.30 Seksenler
04.20 Fazlası Zarar
YORUMLAR