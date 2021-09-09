Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Tatilde 'Türk Filmi'
22.00 Sakar Şakir 'Türk Filmi'
23.45 Köyden İndim Şehire 'Türk Filmi'
01.30 Sakar Şakir 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Kiracı 'Türk Filmi'
22.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
00.30 Tatlı Bela 'Türk Filmi'
02.45 Kiracı 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
04.50 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Camdaki Kız 'Dizi'
23.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
03.55 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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