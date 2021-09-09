Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Tatilde 'Türk Filmi'

22.00 Sakar Şakir 'Türk Filmi'

23.45 Köyden İndim Şehire 'Türk Filmi'

01.30 Sakar Şakir 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Kiracı 'Türk Filmi'

22.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

00.30 Tatlı Bela 'Türk Filmi'

02.45 Kiracı 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Kazara Aşk 'Dizi'

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

04.50 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Camdaki Kız 'Dizi'

23.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

03.55 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021