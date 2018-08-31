Tychy 71 - Warta Poznan karşılaşma önü

Tychy 71 ve Warta Poznan, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Tychy 71 9 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Warta Poznan 7 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Tychy 71, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Warta Poznan son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 481. İddaa'da Tychy 71 kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Warta Poznan kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tychy 71 son haftadaki Warta Poznan müsabasında 5-0 kazandı.

Warta Poznan ise Tychy 71 maçında 5-0 yenildi.

Tychy 71, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 5 gol yedi.

Warta Poznan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Warta Poznan, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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