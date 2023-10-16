8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
Mardin'de, beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi´nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.´nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.´nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi.
ÇOCUKLARA YÜZÜK TAKILDI
DHA'da yer alan habere göre evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.
SOSYAL MEDYAYA YANSIDI
Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü.
AİLE BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI
Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´nce inceleme başlatıldı.