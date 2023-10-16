8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme! Mardin'de, beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:22 facebook

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