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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım EURO 2024 kura çekiminde kaçıncı torbada yer alacak? İşte tüm ihtimaller - Futbol Haberleri

        A Milli Takım EURO 2024 kura çekiminde kaçıncı torbada yer alacak? İşte tüm ihtimaller

        Letonya'yı 4-0 mağlup ederek D Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen ve EURO 2024 bileti alan A Milli Takımımız'ın kura çekimine kaçıncı torbadan gireceği ise merak konusu oldu. Grubu lider bitirmesi halinde ilk iki torbadan birinde yer alması kesinleşen ay-yıldızlıları, ikinci olması durumunda ise farklı senaryolar bekliyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 10:40 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:07
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        A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda puanını 16'ya çıkardı gruptan çıkmayı garantiledi.

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        EURO 2024 biletini alan Milliler'in kuraya hangi torbadan gireceği ise belirsizliğini koruyor.

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        A Milli Takım'ın EURO 2024 kura çekimine hangi torbadan katılacağını belirleyecek etkenler ve ihtimaller ise şu şekilde:

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        *Türkiye, eleme grubunu 1. sırada tamamlarsa, EURO 2024 kurasında kesin olarak 1. torba veya 2. torbada yer alacak.

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        *Türkiye grubunu eğer 2. sırada bitirirse, kurada 1. torbada yer alma şansı yok. 2. torbada olma ihtimali yüzde 1 denebilecek kadar düşük. Bu durumda 3. torba veya 4. torbadan kuraya gireceğiz.

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        *Eğer Galler, Ermenistan deplasmanında kazanamazsa veya 21 Kasım'da Galler'e deplasmanda yenilmezsek, grubu lider bitireceğiz. Diğer ihtimallerde 2. olacağız.

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        *Gruplarda şu anki sıralamalara göre EURO 2024'e katılacak ülkeler ve olası torbalar şu şekilde:

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        1. TORBA

        Almanya

        Portekiz

        Fransa

        Belçika

        Türkiye

        İspanya

        9

        2. TORBA

        İngiltere

        Arnavutluk

        Macaristan

        Slovenya

        Romanya

        İskoçya

        10

        3. TORBA

        Avusturya

        Danimarka

        Yunanistan

        Çekya

        İtalya

        Sırbistan

        11

        4. TORBA

        Galler

        İsviçre

        Slovakya

        Play-off'tan gelecek takım (A)

        Play-off'tan gelecek takım (B)

        Play-off'tan gelecek takım (C)

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        EURO 2024'ün kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18:00'de Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak. Kura çekimi sonrası 4'er takımın yer aldığı 6 grup belirlenecek.

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