İsrail medyası ile Elon Musk arasında 'yalan bilgi' atışması

Uzmanlar, İsrail-Hamas savaşının eşi benzeri görülmemiş bir dezenformasyon fırtınası olduğunu söylüyor. Ancak bu konuda iki taraf da karşı tarafı dezenformasyon ile suçluyor.

Musk ise yine kendisine yönelik bir paylaşıma destek vererek platforma yönelik tepkilerin yanlış olduğunu düşündüğünü ifade etti. Musk'ın destek verdiği paylaşımda "Burada diğer sosyal medyalardan çok daha az yanlış bilgi var çünkü Topluluk Notları tek bir şirket tarafından yönetilmiyor, dolayısıyla geleneksel medyanın yanlış bilgilerini bastıracak gerçek bilgiler bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

AB KARARLI

AB Komisyonu'nun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, eski adı Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk'a mektup göndermişti.

Gönderdiği mektubu X platformundan paylaşan Breton, mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e saldırısının ardından X platformunun AB'de yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için kullanıldığına dair göstergeler bulunduğunu belirtmişti.

Breton, AB'nin Dijital Hizmetler Yasasının (DSA) içerikler hakkında kesin yükümlülükler getirdiğini hatırlatarak, bunlar arasında ilgili makamlardan gelen uyarılar sonucunda bazı şiddet veya terör barındıran içeriklerin kaldırılması gerektiğini, ilgili makamların uyarılarına rağmen bunların kaldırılmadığını gördüklerini aktarmıştı.

Ayrıca X platformunda yalan ve manipüle edilmiş çok sayıda görüntü ve bilginin yayıldığına dair bildirimler yapıldığını kaydeden Breton, bunlar arasında İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgisi bulunmayan, eski ve hatta bilgisayar oyunlarından parçalar içeren görüntüler bulunduğunu ifade etmişti. Breton, bu nedenle X platformunun gereken tedbirleri alması ve ekibine bunun hakkında bilgi sağlanmasını, X yetkililerinin Europol ve ilgili kolluk kuvvetleriyle temas içinde olmasını, taleplere hızla karşılık verilmesini istemişti.

AB, İsrail Hamas çatışmasında dezenformasyona karşı net tavır takındıklarını ve müsaade etmeyeceklerini bir kez bildirdi.

Elon Musk da bir gönderisinde 'ifade özgürlüğünü savunduğunu ancak her türlü antisemitizme karşı olduğunu' sık sık bildirse de tepki çekmeye devam ediyor.