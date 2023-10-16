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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Restoranda arkadaşlarıyla buluştu, başından vuruldu! - Son dakika haberler

        Adana'da korkunç olay! Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!

        Adana'da, restorana düzenlenen silahlı saldırıda başından vurulan 25 yaşındaki Oğuzhan Doğan, tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:49
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        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
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        Adana'da kan donduran olay, 9 Ekim´de saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi´nde meydana geldi.

        İŞ YERİNE ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

        DHA'da yer alan habere göre restoranda buluşan Oğuzhan Doğan (25) ile arkadaşı Musa Denizhan yemek yerken, motosikletle gelen Mete Dönmez (21) ile İbrahim Demir Yarıkkaya (18), iş yerine tabancayla ateş açıp, kaçtı.

        KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

        Silahtan çıkan kurşunlar Doğan´ın başına, Denizhan´ın kulağına, restoran çalışanı Mahmut Bayram'ın (51) ise bacağına isabet etti.

        2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Saklandıkları apartman dairesinde yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        DÜN GECE HAYATINI KAYBETTİ

        Denizhan ile Bayram tedavilerinin ardından taburcu edildi, Doğan ise götürüldüğü özel hastanede entübe edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Oğuzhan Doğan, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Oğuzhan Doğan´ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yunusoğlu Mahalle Mezarlığı´nda toprağa verildi.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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