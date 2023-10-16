EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım'a UEFA'dan dev gelir!
Letonya'yı mağlup ederek EURO 2024 biletini alan A Milli Takım, turnuvaya katılım bedeli olarak dev bir geliri de kasasına koyacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83. dakika ile 90+2. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu sonuçla grupta 5. galibiyetini alan milli takım, puanını 16'ya çıkardı ve son maçlar öncesinde Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024 biletini almayı garantiledi.
Türkiye, D Grubu'ndaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020'nin ardından toplamda 6. kez dev turnuvaya katılma hakkı elde eden Milliler, Türk futbol tarihinde ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
MİLLİ TAKIM'A DEV GELİR!
2024 Avrupa Şampiyonası biletini alan Türkiye, turnuvaya katılım payı olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk dev geliri de kasasına koydu.
Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te ise, grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro gelir getirecek.
Gruptan çıkan takımlar 2 milyon Euro, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin Euro, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak.