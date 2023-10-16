EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Takım'a UEFA'dan dev gelir!

Türkiye, D Grubu'ndaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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1996, 2000, 2008, 2016 ve 2020'nin ardından toplamda 6. kez dev turnuvaya katılma hakkı elde eden Milliler, Türk futbol tarihinde ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.