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        Antalyasporlu Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlu, yaşam savaşını kaybetti

        Antalya'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın ağır yaralanan ve 40 gündür yoğun bakımda tedavi gören oğlu Davi Pereria (4), yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:14
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        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
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        Antalyaspor, Naldo Pereira'nın oğlu Davi'ni hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Kaza, 7 Eylül saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yönde giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.

        KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

        Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

        SIKIŞAN KAYINPEDERİ, ÇEVREDEKİLER ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

        Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp onu, bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilen ve 40 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Davi, bugün saat 11.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

        'SENİ UNUTMAYACAĞIZ'

        Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Seni unutmayacağız Davi! Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira´nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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