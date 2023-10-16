Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
Real Madrid'e transfer olduktan sonra üst üste şanssızlıklar yaşayan ve önce dizinden, ardından da sol arka adalesinden sakatlanan Arda Güler'le ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya kariyerine şanssız başlarken, eflatun-beyazlılarda biri sezon başında olmak üzere iki kez sakatlık yaşamıştı.
Sezon öncesi kamp döneminde yaşadığı diz sakatlığı sonrası ameliyat olan 18 yaşındaki milli futbolcu, tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı.
Teknik direktör Carlo Ancelotti, 26 Eylül'de gerçekleştirilen antrenman öncesi Arda Güler'le ilgili olarak, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.
Arda, İtalyan hocanın açıklamasından dakikalar sonra antrenmanda sol arka adalesinden yeniden sakatlanmıştı.
Yaklaşık 10 gün süren tedavi sürecinin ardından 5 Ekim'de bireysel çalışmalara başlayan Arda Güler'den bu kez sevindirici haber geldi.
AS'ta yer alan habere göre; 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı.
Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi.
Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.
Öte yandan Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.