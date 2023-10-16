Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki süreç ve bölgedeki gerilimin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.… — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 16, 2023

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.