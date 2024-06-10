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        Haberler Spor Futbol Milli Takım U19 Milli Takımı Moldova'daki uluslararası turnuvada şampiyon oldu! - Futbol Haberleri

        U19 Milli Takımı Moldova'daki uluslararası turnuvada şampiyon oldu!

        U19 Milli Takımı Moldova'da düzenlenen Uluslararası turnuvadaki son maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 20:15 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:45
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        U19 Milli Takımı Moldova'da şampiyon oldu!
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        Teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı U19 Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Uluslararası turnuvadaki son maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dinamo Stadı'nda oynanan maçta Milli Takım'ın gollerini 35. dakikada Efe Sarıkaya, 64. dakikada Hasan Berat Kayalı ve 74. dakikada Ali Turap Bülbül kaydetti.

        U19 Mill Takımı, Uluslararası Turnuva'yı aldığı üç galibiyet ile zirvede tamamladı. U19 Milliler, turnuvada üç maçta 10 gol attı, 1 gol yedi.

        Ay-yıldızlıların Kazakistan karşılaşmasını T.C. Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de takip etti. Büyükelçi Sertel ve beraberindeki heyet karşılaşma sonrası oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        U19 Milli Takımı, Temmuz ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri öncesi son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştirdi. U19 Milliler turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile mücadele etti.

        Stat: Dinamo Stadı

        Hakemler: Roman Jitari, Vladislav Tricolici, Alexandru Vicol, Igor Bosca

        Kazakistan: Ilgar Mendygaliyev (Dk.46 Abilkhaiyr Aliakbar), Yelzhan Moldakhmet (Dk.46 Rustam Zhankhayev), Daniyar Yerlan, Nurali Yelemes, Elkhan Saidov, Abulkhair Abdurakhmanov, Shynggys Duisenberk, Iliyas Abil, Arup Sautov, Dimash Serikuly, Tamerlan Agimanov

        Türkiye: Arif Şimşir, Batuhan Yavuz (Dk.46 Haluk Mustafa Tan), Berkay Yılmaz (Dk.86 Emirhan Başyiğit), Hamza Güreler (Dk.68 Ali Turap Bülbül), Efe Sarıkaya (Dk.46 Yiğit Fidan), Yusuf Sertkaya (Dk.80 Kaan Akyazı), Baran Ali Gezek, İsak Vural (Dk.46 Hasan Berat Kayalı), Engin Efe Poyraz Yıldırım (Dk.86 Halil Özdemir), Emre Uzun (Dk.86 Hüseyin Ertürk), Kaan İnanoğlu (Dk.46 Enes Koç)

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