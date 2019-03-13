Üniversitelerarası Kurul (ÜAK),adayların doçentlik başvuru işlemlerini daha kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bir süredir yapmış olduğu çalışmaları tamamlayarak başvuruların sadece e-devlet kapısı üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistemi doçent adaylarının hizmetine sundu.

Buna göre doçent adayları artık tüm başvuru işlemlerini e-Devlet sisteminde yer alan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden yapacak. Bundan böyle başvurular sadece elektronik ortamda alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; doçent adayları başvuru yapmak için Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS)’ne giriş işlemlerini https://dbs.yok.gov.tr/ adresi üzerinden, e-Devlet kapısından T.C Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirebilecek. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK),2019 Mart döneminden itibaren adaylardan fiziki başvuru dosyası almayacak.

Bu kapsamda ilk olarak, 15 Mart 2019 günü başlayıp 29 Mart 2019 günü mesai saati bitiminde sona erecek olan 2019 Mart Dönemi Doçentlik başvuruları Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden alınacak. Doçent adayları başvuru işlemlerini sadece bu sistem üzerinden yapacak, ayrıca fiziki başvuru dosyasını ÜAK’a göndermeyecek.

Başvuran adayların:

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları, varsa denklikleri ve Lisansüstü tezleri YÖK ve ÜAK veri tabanlarından,

Yabancı dil belgeleri ÖSYM veri tabanından,

ULAKBİM ve SCI/SSCI ve AHCI tarafından taranan makaleleri de ilgili kurumların veri tabanlarından alınarak Doçentlik Bilgi Sistemine (DBS) aktarılacak.

ÜAK tarafından doçentlik başvurularının e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda alınması hizmeti sayesinde başvuru süreçleri çok hızlanacak ve işlemlerin tamamlanma süreci kısalacak.