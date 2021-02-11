Üç ayların ne zaman başlayacağına ilişkin açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni yıl öncesi en çok merak edilen konulardan biri olan 2021 üç aylar tarihini yayımladı. Peki merakla araştırılan Üç aylar ne zaman başlıyor?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2021?

2021'de üç aylar 13 Şubat günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayında 18 Şubat 2020 Perşembe günü gerçekleşecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart Cumartesi günü olacak.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandilidir.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı günüdür.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi 13 Nisan 2020 Cuma günü, bitiş tarihi ise 12 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

12 Mayıs günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.