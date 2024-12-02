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        Haberler Bilgi Gündem Üç Aylar ne zaman başlayacak? 2025 Receb, Şaban, Ramazan ne zaman ayın kaçında başlayacak ve bitecek?

        Üç Aylar ne zaman başlayacak? 2025 Receb, Şaban, Ramazan ayı tarihi

        Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar yaklaşıyor. Recep ayı, Allah'a yönelmenin ve tövbenin ön plana çıktığı bir ay iken; Şaban ayında ibadetlere ağırlık verilerek Ramazan'ın bereketine hazırlık yapılır. Ramazan ise oruç, ibadet ve Kur'an-ı Kerim'le geçirilen en kıymetli zamanlardandır. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:42
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        1

        Üç Aylar, İslam dünyasında rahmet, bereket ve manevi derinliğin yoğun olarak hissedildiği özel bir zaman dilimidir. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, ibadetlerin, duaların ve hayır işlerinin arttığı, Müslümanlar için arınma ve Allah’a yaklaşma fırsatı sunan bir süreçtir. Peki, 2025 Üç Aylar ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, Receb, Şaban ve Ramazan ayları tarihi...

        2

        2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Üç Aylar olarak bilinenen Receb, Şaban ve Ramazan ayları; Ocak ile başlayacak ve Mart ayı itibarıyla tamamlanacak.

        3

        2025 RECEB AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        2025 yılında Receb ayı 1 Ocak'ta başlıyor ve 26 Ocak'ta bitiyor. 26 Ocak aynı zamanda Mirac Kandili olarak idrak edilecek.

        4

        2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        Şaban ayı 31 Ocak'ta başlıyor ve 13 Şubat'ta bitiyor. 13 Şubat Perşembe günü ayrıca Berat Kandili olarak idrak edilecek.

        5

        2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek. 26 Mart ayrıca Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

        6

        2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

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