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Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet ile üç ayların başlayacağı tarih!

İslam inancına göre üç aylar, Hicri takvimde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşmaktadır. Üç ayların başlangıcı Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır. Üç ayların başlayacağı tarih Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. İşte 2023 yılı üç ayların başlayacağı tarih...

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  • Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile üç ayların başlayacağı tarih!

    Üç aylar, Hicri Takvim'e göre Recep Ayı'nın gelişiyle beraber başlamaktadır. Üç ayların yaklaşmasının ardından üç ayların faziletleri ve ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Üç ayların başlangıç tarihi, Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini paylaşmasının ardından açıklık kazanmış oldu. Peki, "Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor?" İşte detaylar...
  • Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile üç ayların başlayacağı tarih!

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üç aylar Hicri Takvim'e göre Recep Ayı'nın gelişiyle bilikte başlayacak. 2023 yılında Recep Ayı 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Buna göre üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başlamış olacak. 

     
  • Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile üç ayların başlayacağı tarih!

    RECEP AYI FAZİLETİ VE ÖNEMİ

    “Receb ayının ilk Cum’a gecesine Regâib gecesi denir. Bazı âlimlerin açıklamasına göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla, Yüce Allâh’a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır.

    Peygamber Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu Regâib gecesinde, ana rahmine düşmüş olduğuna dâir olan bir rivâyet uygun görülmemektedir. Çünkü bu gece ile Hazret-i Peygamberimizin doğumu arasındaki zaman, bu hesaba aykırı düşmektedir. Ancak Hazret-i Âmine’nin, Peygamber Efendimiz’e hâmile kaldığını bu gece anlamış olması düşünülebilir. Sebep ne olursa olsun, bu gece pek mübârek bir gecedir.

     
  • Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile üç ayların başlayacağı tarih!

    Zaten Regâib; istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsân, ikrâm ve nefis şeyler demektir. “Râğibe” kelimesinin çoğuludur. Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür.

    Bu geceyi hakkıyla idrak edebilmek için Receb ayının ilk Perşembe gününü oruçlu geçirmek, gecesinde de akşamla yatsı arasında iki rekâtta bir selâm verecek şekilde on iki rekât namaz kılmak, Allah Rasûlü tarafından tavsiye edilmiştir. 

    Allâh’ım! Bizlere bu mübârek tevbe ayından affolarak çıkmayı nasîb eyle. Allâh’ım! Receb ve Şaban ayını bize mübârek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır. Âmin.
  • Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile üç ayların başlayacağı tarih!

    ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

    Üç ayların ikincisi olan Şaban Ayı 2023 yılında 21 Şubat Salı günü başlayacak.

    Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

    “Şaban benim ayımdır.”

    “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

    Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

    Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

    “Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

    Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

    “Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.
  • Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile üç ayların başlayacağı tarih!

    ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

    1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

    11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
  • Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile üç ayların başlayacağı tarih!

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

    Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı Diyanet’in takvimine göre 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

     
  • Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile üç ayların başlayacağı tarih!

    2023 KANDİL TARİHLERİ

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
  • Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi ile üç ayların başlayacağı tarih!

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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