Eşi Zeynal Bali’yi 6 yıl önce trafik kazasında kaybeden 45 yaşındaki anne Reyhan Bali, 3 çocuğuyla beraber yaşama tutunmaya çocuklarını mutlu etmeye çalışıyor. İHA'nın haberine göre, 27 yaşındaki Münevver, 25 yaşındaki Aslı ve 18 yaşındaki Hüseyin ile beraber hayata tutunmaya çalıştıklarını belirten eli öpülesi anne Reyhan Bali, ömrünü çocuklarına adadı.









6 yıldır çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Reyhan Bali, hayatındaki ilk çiçeği ise engeliler okuluna giden oğlu Hüseyin'den aldı. İlk kez Anneler Günü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşayan Reyhan Bali, bugüne kadar ne çocuklarının ne de kendisinin bayram mutluluğu yaşayamadığını da ifade etti. Anneler gününün ve bayramların kendileri için hep normal bir gün gibi gelip geçtiğini belirten Reyhan Bali, ama yüreğinde o günlerin acıları taşıdığını da kaydederek, "Anneler Günü gelir çocuklarım konuşamaz. Gelip anne Anneler Günün kutlu olsun diyemez. Bayram olur, çocuklarımla her anne gibi bayramlaşamam. Ne gelenim olur ne de soranım olur. Evimin içi her zaman böyle sessizdir. Allah’a şükürler olsun ki çocuklarım var yalnız değilim. Düşenin de asla dostu olmazmış” dedi.



Göz yaşlarını tutamayan anne, tek hayalinin çocuklarının sağlığına kavuşması olduğunu kaydetti. Bali, “ Çocuklarım yeter ki iyi olsun, ben olmasam da olur. Ben onların anne demesine, ben onların benden yemekler istemesine, kıyafetler istemesine heves kaldım. Omuzlarımdaki yük ağır ama onlar benim evladım. Ne olursa olsun şükür ediyorum ki benim evlatlarım var" şeklinde konuştu.