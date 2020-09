Üç festival bir arada!

Gerek Türkiye’de gerek dünyada 2020 yılı herkes için çok zorlu geçiyor. Özellikle sinema olumsuzluklardan en çok etkilenen sektörlerden oldu. Ancak bu dönem bambaşka açılımlara da vesile oldu, dayanışma kültürü arttı. Birçok ulusal ve uluslararası festival Covid-19 salgınından dolayı ya ileri bir tarihe ertelendi ya da iptal edildi.

Bu dönemde seyircisinden uzak kalmak istemeyen festivaller izleyicileriyle buluşmak için alternatif yöntemler geliştirdi. Bunun bir örneği de 14–26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterim sayfasında bir araya gelecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali ve İstanbul Film Festivali’nin işbirliği.

Festivallerin kendi şehirlerinde, sinema salonlarında, seyirciler ve sanatçıların buluştuğu bir ortamda yapılması gerektiğine inansak da fiziksel koşulların herkesi zorladığı bu zamanlarda üç festival bir araya geldi.

ÜÇ FESTİVAL BİR ARAYA GELDİ

Bu işbirliği çerçevesinde 14–20 Eylül’de pandemi nedeniyle kısıtlı gerçekleştirilebilen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri ve 21–26 Eylül tarihlerinde de bu yıl iptal edilen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin 6 filmlik seçkisi İstanbul Film Festivali’nin filmonline.iksv.org platformunda çevrimiçi gösterime açılacak.

filmonline.iksv.org platformunda erişime açılacak filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabilecek.

İstanbul Film Festivali’nin 14–20 Eylül’de çevrimiçi platformunda ağırlayacağı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali filmleri 30 saat boyunca, 21–26 Eylül’de misafir edeceği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali seçkisinde yer alan filmler ise 5 gün boyunca yayında kalacak. Festivalde olduğu gibi her filmin bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabilecek veya Kombine Film Paketi satın alarak tüm filmler daha avantajlı fiyatlarla izlenebilecek. Gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebilecek. Biletler 10 Eylül Perşembe saat 10.30’da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunulacak.

ÇEVRİMİÇİ FİLM GÖSTERİMLERİ PROGRAMI

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri

14-20 Eylül

• Ben Bir Denizim (Umut Evirgen)

• Bilmemek (Leyla Yılmaz)

• Ceviz Ağacı ( Faysal Soysal)

• Körleşme (Hacı Orman)

• Kuyudaki Taş (Gökçin Dokumacı)

• Nasipse Adayız (Ercan Kesal)

• Plaza (Anıl Gelberi)

• Yeniden Leyla (Barış Hancıoğulları)

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali seçkisi filmleri

21-26 Eylül

• Fanny Lye Deliver’d / Fanny'nin Yepyeni Hayatı (Thomas Clay)

• Felicità (Bruno Merle)

• Made in Italy / İtalyan Yazı (James D’Arcy)

• O que Arde / Fire Will Come / Yangın Yeri (Oliver Laxe)

• Wendy (Benh Zeitlin)

• Waiting for the Barbarians / Barbarları Beklerken (Ciro Guerra)

FESTİVALLER ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİMLER YANINDA FARKLI ETKİNLİKLER DÜZENLEMEYE DEVAM EDİYOR

İstanbul Film Festivali 9-20 Ekim tarihlerinde, nisan ayında gerçekleşemeyen festival ile Filmekimi’ni birleştirerek hem sinemalarda hem de çevrimiçi gösterimler düzenleyecek. Pandemi nedeniyle bu yıl iptal edilen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, festival tarihi olan ekim ayında Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü’nün bu yılki sahibini açıklayacak.