Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 3 Mayıs'ta gösterime girecek olan 'Üç Günlük Dünya' filminin galası gerçekleştirildi. Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Caner Erzincan otururken, oyuncu kadrosunda; Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Batuhan Sert, Erkan Çelik, Begüm Öner, Sıla Korkmaz, Ceren Soylu, Şevki Özcan, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuncay Gençkalan, Burcu Gönder ile geçen yıl vefat eden usta oyuncu ve tiyatrocu Yılmaz Gruda da yer alıyor.

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Filmin başrol oyuncularından Bülent Emrah Parlak, İstanbul’da çekimleri gerçekleşen 'Üç Günlük Dünya' için; "Biz çekerken çok eğlendik ve heyecanlandık. Umarım siz de izlerken aynı güzel duygularla izlersiniz. Çok klasik şeyler söylüyorum biliyorum ama gerçekten hislerim bunlar. Çok mutlu ve keyifli bir proje oldu" dedi.

"İNSANLARIN GÜLMEYE İHTİYAÇLARI VAR" Erkan Petekkaya ise "Ben komediyi seven bir insanım o yüzden çekimler sırasında çok eğlendim çok mutlu oldum ekipten de filmden de çok keyif aldım. 'Üç Günlük Dünya' filmi de bir absürt komedi. Absürt komedi benim kırmızı çizgim. Bizim yaptığımız 'Serseri' filmi Türkiye’de yapılan ilk absürt komedi örneğiydi. Hayat zor, insanlar kötü günler geçiriyor gülmeye ihtiyaçları var dilerim ki bu filmi izledikleri zaman salondan ufakta olsa bir tebessümle ayrılırlar" ifadelerini kullandı. YILMAZ GRUDA ANILDI Filmin yapımcısı aynı zamanda başrol oyuncularından Erkan Çelik de "Büyük üstat Yılmaz Gruda'nın oynadığı son filmin hem yapımcısı hem de oyuncusu olmak çok gurur verici. Kendisini bu vesileyle de anmış olalım" dedi ve bütün ekip büyük ustayı alkışlayarak andı.