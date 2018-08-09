SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kaçak göçmen ölüyor
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Üç kentte kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde 2 kişilik bota 13 kişinin binmesi ve batması sonucu 9 kişinin can verdiği 'umuda yolculuk'ta trafiğin hızlandığı dikkat çekti. Dün Sivas'ta 8, Kırşehir'de 19 ve Muş'ta 38 kaçak göçmen yakalandı

09.08.2018 - 16:33 | Güncelleme: İHA

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde yaşanan ve 9 göçmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan faciada sır perdesi aralandı. Olayda kullanılan botun 2 kişilik olduğu ancak bota 13 kişinin bindiği ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 03.25’te Kuşadası açıklarında bir düzensiz göçmen botunun battığı ihbarı alındı. Açıklamada, "1 SG Helikopteri, 1 SG Uçağı, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış timi tarafından yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde; 4 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. 7’si çocuk 9 Irak uyruklu kaçak göçmenin boğulduğu faciayla ilgili Suriye uyruklu bir insan kaçakçısı gözaltına alındı" denildi.

SİVAS'TA 8 AFGAN YAKALANDI

Bu facianın yanı sıra yurt genelinde göçmen trafiğinde de artış olması dikkat çekti. Sivas-Erzincan karayolunun uygulama noktasında Hüsnü U.'nun kullandığı ticari taksiyi durduran polis ekipleri, araçta bulunanların kimlik kontrolünü yaptı.

Yapılan kontrollerde İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Hüsnü U.'ya cezai işlem uygulanırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIRŞEHİR'DE 19 GÖÇMENE GÖZALTI

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin kara yolunu kullanarak İstanbul'a gitmeye çalıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Bitlis'ten İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan A.C. yönetimindeki otobüsü Ortaköy Kavşağı'nda durduran polis, araçta Afganistan uyruklu 19 kişinin olduğunu tespit etti. Otobüste yakalanan 4'ü çocuk 19 Afganistan uyruklunun üst aramalarında farklı isimler üzerine düzenlenmiş sahte kimlikler bulundu.

MUŞ'TA 38 KAÇAK YAKALANDI

Muş’ta yasadışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı Mercimekkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyeti esnasında; yasadışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 27 Afganistanlı, 6 Bangladeşli ve 5 Pakistanlı uyruklu olmak üzere toplam 38 yabancı uyruklu şahıs ile bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen minibüs şoförü bir şahsın yakalandığı kaydedildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X