Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde yaşanan ve 9 göçmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan faciada sır perdesi aralandı. Olayda kullanılan botun 2 kişilik olduğu ancak bota 13 kişinin bindiği ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 03.25’te Kuşadası açıklarında bir düzensiz göçmen botunun battığı ihbarı alındı. Açıklamada, "1 SG Helikopteri, 1 SG Uçağı, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış timi tarafından yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde; 4 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. 7’si çocuk 9 Irak uyruklu kaçak göçmenin boğulduğu faciayla ilgili Suriye uyruklu bir insan kaçakçısı gözaltına alındı" denildi.

SİVAS'TA 8 AFGAN YAKALANDI

Bu facianın yanı sıra yurt genelinde göçmen trafiğinde de artış olması dikkat çekti. Sivas-Erzincan karayolunun uygulama noktasında Hüsnü U.'nun kullandığı ticari taksiyi durduran polis ekipleri, araçta bulunanların kimlik kontrolünü yaptı.

Yapılan kontrollerde İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Hüsnü U.'ya cezai işlem uygulanırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIRŞEHİR'DE 19 GÖÇMENE GÖZALTI

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin kara yolunu kullanarak İstanbul'a gitmeye çalıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Bitlis'ten İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan A.C. yönetimindeki otobüsü Ortaköy Kavşağı'nda durduran polis, araçta Afganistan uyruklu 19 kişinin olduğunu tespit etti. Otobüste yakalanan 4'ü çocuk 19 Afganistan uyruklunun üst aramalarında farklı isimler üzerine düzenlenmiş sahte kimlikler bulundu.

MUŞ'TA 38 KAÇAK YAKALANDI

Muş’ta yasadışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.



Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı Mercimekkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyeti esnasında; yasadışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 27 Afganistanlı, 6 Bangladeşli ve 5 Pakistanlı uyruklu olmak üzere toplam 38 yabancı uyruklu şahıs ile bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen minibüs şoförü bir şahsın yakalandığı kaydedildi.

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