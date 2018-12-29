2 Kasım'da dünyaya gelen bebeğin annesi Radhika Sahu, kızının ilk doğduğunda göğsünün sağ tarafından bir çıkıntı olduğunu fark etti. Kızını hastaneye götüren anne doktorlara gösterdi. Doktorlar, çıkıntının göğüs bölgesinden çıkan üçüncü bir kol olduğunu söyledi.

Köyde kısa süre içinde herkes 3 kollu doğan bebeği konuşmaya başladı. Bazı köylüler bebeğin "peygamber" olduğunu düşünürken bazıları da yaşadıkları eve gelip kıza ibadet etmeye başladı.

Ülkede bu şekilde doğan bebeklerin başka bedenler ile dünyaya gelen ruhlar olduklarına inanılıyor ve bu kişiler kutsal göründükleri için ibadet ediliyor.

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