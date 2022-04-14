Leyla'nın intikamını almak isteyen Efe, Kılıç'a karşı gözünü karartırken Kılıç'ın darbeleri sonucu yaralanıyor. Bu gerilim dolu karşılaşmanın sonucunda ne olacağı merakla bekleniyor.

İşte Üç Kuruş'un 23. Bölüm Tanıtımı;

'ÜÇ KURUŞ'UN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çaka ailesi heyecanla Efe ile Leyla'nın düğün hazırlıklarına başlarken Kılıç da onları adım adım takip etti. Çetin'i aileye dahil etmek isteyen Kartal, düğüne onu da getirdi. Saliha'nın evine gelen Çetin, yıllardır hiç görmediği ailesiyle tanıştı. Düğün hazırlıkları yapılırken Şesu'nun ortalıktan kaybolması herkesi telaşlandırdı. Kılıç tarafından vurulan Şesu, bu sırada ağır yaralı olarak tedavi altındaydı. Olay yaşandıktan sonra Şahin'in Şesu'yu ortadan kaldırmak yerine gizlice kurtardığı ortaya çıktı. Efe, düğün günü bir işi olduğunu söyleyerek uzun süre ortadan kaybolurken nikah memuru geldiğinde Efe'nin hala dönmemesi gerilimi artırdı. Efe, herkesi şaşırtan bir hamle yaparak Oktay'la birlikte nikaha yetişti. Efe'nin düğüne Oktay'ı da hazırlayıp getirmesi duygu dolu anlara sahne oldu. Leyla ile Efe imzaları atarak dünyaevine girdi. Mutlu aile tablosunda her şey sorunsuz ilerlerken Kılıç'ın darbesi düğünü darmadağın etti. Elinde silahıyla düğünü basan Kılıç, Leyla'yı vurdu. Herkes apar topar Leyla'yı hastaneye yetiştirirken Kartal, Şahin'le yüzleşmeye gitti. Kılıç'ı öldürmek için yaptıkları plana sadık kalmayarak Leyla'nın vurulmasına sebep olan Şahin, Kartal'ın gazabına uğradı. İki kardeş arasında sert bir kavga yaşandı. Kavga sırasında Kartal'dan Leyla'nın başına gelenleri öğrenen Şahin büyük bir yıkım yaşadı. Leyla'nın vurulacağından haberi olmadığını söylese de Kartal'ın öfkesi dinmedi. Leyla'nın intikamı için yerinde duramayan Efe, babasına silah çekip Baybars'ı çağırmasını isterken Baybars'ı getirtemedi ancak adamını zorla aldı. Kılıç'ın nerede olduğu öğrenmek isteyen Efe, adamı konuşturarak yapacağı sevkiyatla ilgili bilgi aldı. Baybars ise planları değiştirerek bir ders vermek istediği Şahin'i sevkiyata gönderdi. Kartal, Efe ve Çetin silah sevkiyatı yapılacak mekana gittiğinde karşılarına Kılıç yerine Şahin çıktı. Efe, Şahin'den Kılıç'ı çağırmasını isterken Şahin, Baybars'ın kendisini gözden çıkardığını anladı. Efe, Kılıç'ı getirtmek için silahların olduğu depoyu patlattı. Tam bu sırada hastaneden haber gelince Efe, Kartal ve Çetin, Leyla'nın yanına gitmek zorunda kaldı. Sevkiyat alanında kalan Şahin ise alıcılara yakalandı ve vuruldu. Leyla'nın vurulduğunu öğrenen Neriman derinden sarsıldı. Hastaneye gittiğinde Saliha ile karşılaşan Neriman, annesinden Baybars konusunda bir şeyler yapması gerektiğini duydu. Ailesi için gözünü karartan Neriman, finalde Baybars'la yüzleşti. Baybars'a silah doğrultup onu vurduğu sırada gelen Kılıç ise Neriman'ı hiç düşünmeden öldürdü. Neriman hayatını kaybederken Leyla gözlerini açtı. Neriman'ın kaybından sonra Çaka ailesinin yaşayacakları merakla bekleniyor.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!