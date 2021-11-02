'Üç Kuruş' seyirciyi ekran başına kilitledi! 0:00 / 0:00

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Dikkat çektiği konular, farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun ses getirecek yapımlarından biri olan ‘Üç Kuruş’, dün akşam ekrana gelen ilk bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi.

Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin yolu, seri katil İrfan'ın işlediği cinayetlerle kesişti. Katilin peşine düşen Efe, Kartal'la birlikte hareket etmek isterken bu işbirliğine ikna etmek için elinde Kartal'ı köşeye sıkıştıracak bir kozu da vardı. İkilinin bir araya geleceği anlar şimdiden heyecanla beklenirken Kartal ve Efe'nin kozlarını paylaştığı sahne ise sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Hikayenin gizemli karakterlerinden İrfan, Kartal'a saldırmasına rağmen son anda elinde gördüğü "ÇP" damgası sebebiyle onu öldürmekten vazgeçti. Final sahnesinde İrfan'in da elindeki ÇP damgasına bakarak ağlaması ise dikkat çekti. "ÇP'nin hikayesi neydi, Kartal ile İrfan'ın arasında nasıl bir bağlantı vardı?" gibi soruların yanıtı izleyicide büyük bir merak yarattı.

İşte heyecanın hız kesmediği o anlar;

Kartal ve İrfan'ın bağlantısı ne?

SOSYAL MEDYADA #ÜÇKURUŞ RÜZGARI

‘Üç Kuruş’, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ABC1 20+'da 6.92 izlenme oranı (reyting), 16.41 izlenme payı (share), TOTAL’de 6.60 izlenme oranı (reyting), 15.81 izlenme payı (share), AB'de 4.82 izlenme oranı (reyting), 13.07 izlenme payı (share) elde etti. #ÜçKuruş etiketi Twitter Türkiye'de 21 saat 55 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe (Ekin Koç) karakterleri de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

EFE, KARTAL'IN PEŞİNDE

Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin yolu bir cinayet vakasıyla kesişti. Efe, Kartal'ın yaptığı illegal işleri ortaya çıkarıp onu tutuklamak için mücadele verdi. Kartal ise her seferinde Efe'nin hamlelerinden kurtulmayı başardı. Kartal ve Efe arasında nefes kesen bir kovalamaca oyunu yaşanırken ikilinin hayatı, hikayenin gizemli karakteri İrfan'ın işlediği cinayetlerle birlikte alt üst oldu.

Efe'den baskın;

ÇINGIRAKLI DÜĞÜNÜ ÇOK KONUŞULDU

Dizide bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı, renkli ve eğlenceli atmosferiyle izleyicinin beğenisini kazandı. Çıngıraklı'da gerçekleşen düğünde renkli görüntüler ortaya çıkarken Kartal'ın kardeşi Leyla'ya hayat veren Aslıhan Malbora'nın roman dansı övgü dolu yorumlar aldı. Efe ve Leyla'nın ilk karşılaşması sırasında aralarında yaşanacak çekimin ilk sinyalleri verildi.

Çıngıraklı'da düğün;

İRFAN’IN KARTAL'A SALDIRMASIYLA HERKESİN HAYATI TAMAMEN DEĞİŞTİ

İrfan, Çıngıraklı'dan bir kişiyi öldürünce bu durum Kartal'ı harekete geçirdi ve olayın peşine düşen Kartal da İrfan tarafından saldırıya uğradı. Kartal'ın elindeki "ÇP" damgasını fark etmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan İrfan, onu öldürmekten vazgeçti. Efe ve Halit, Kartal'ı kurtarıp İrfan'ın peşine düştü. Köşeye sıkışan İrfan ise girdiği çatışmada Halit'i öldürdü ve kaçmayı başardı. Yaşanan bu olay Efe için bir dönüm noktası olurken meslekten uzaklaştırılmasına rağmen babası olarak gördüğü Komiser Halit'i öldüren katili bulmadan durmayacaktı. Kartal ise saldırıdan kurtuldu ancak bu olay mahalledeki otoritesini sarstı.

İrfan, Kartal'a saldırıyor;

Halit vuruluyor;

İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

İlk bölümün ardından merakla beklenen ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Kartal ve Efe'nin katili bulmak için bir araya geldiği tanıtımda ikilinin birlikte mücadele verdiği anlar büyük bir heyecanla bekleniyor.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş'un 2. Bölüm Tanıtımı;

‘Üç Kuruş’, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!