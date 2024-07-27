Uçak'ta top kavgası! Olay, Muğla'da meydana geldi. Dalaman Ankara seferini yapan uçakta bir top yüzünden adeta kıyamet koptu. Yasak olmasına rağmen uçağa top sokan aile önce hostesle sonra da bir yolcu ile tartıştı. Tansiyon yükselince yumruklar konuştu. Görüntüler Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na ulaştı.

Habertürk Giriş: 27.07.2024 - 19:47 Güncelleme: 27.07.2024 - 19:49 facebook

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