Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaMucize kurtuluş! Uçan çatıdan son anda kurtuldu - Haberler
ABONE OL

Çatı ustası, uçan çatıdan son anda kaçarak kurtuldu!

Konya'da mucize bir kurtuluş olayı yaşandı. Kentin Karapınar ilçesinde kaldırımda yürüyen çatı ustası Serdar Kılıçlı, fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısından son anda kaçarak kurtuldu. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Mucize kurtuluş! Uçan çatıdan son anda kurtuldu - Haberler
DHA

Olay, dün ilçe merkezinde meydana geldi. Serdar Kılıç, cadde üzerindeki kırtasiyeye gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada bir gürültü duydu.

DHA'nın haberine göre, şiddetli rüzgar sonucu önünde bulunduğu 3 katlı binanın çatısının uçtuğunu fark edince, duvar kenarına kaçar kurtuldu. O anlar da iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kendisinin de çatı ustası olduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi: ''Eşimle birlikte hastaneden çıktık. Bir sokak ileriye aracımı park etmiştim. Çocuklarıma silgi ve yapıştırıcı almak için kırtasiyeye giderken, bir gürültü duydum. Oluk yanıma düştü. Çatının parçası da yola düştü. Bir an refleksle kaçtım. Korkmuştum.

Daha sonra kırtasiyeye gidip alışverişi yapıp eşimin yanına döndüm. Tabi sokakta insanlar birikmişti, tedirgindi. Çok şükür yara almadan kurtuldum. Bende soğuk demirci ve aynı zamanda çatı ustasıyım. Herkes eski çatısının bakımını yaptırsın. Ben kurtuldum; ama başka birisi belki kurtulamayabilirdi. Allah göstermesin büyük bir felakete neden olabilirdi.''

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2021? Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet resmi günler takvimi
GÜNDEMRamazan ne zaman 2021
OLAYLARIN KADINI! Son dakika: Bu sefer kurtulamadı! 6 yıl isteniyor
GÜNDEMOlay kadına bu sefer kötü haber!
REZALET! Son dakika: Tarihi kilisede mangal yaktılar
GÜNDEMTarihi kilisede mangal partisi!
KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KYK memur alımı başvurusu ne zaman bitiyor?
GÜNDEMKYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
Ümit Özdağ'a destek veren İYİ Parti Muğla İl Başkanının yönetimi istifa etti
GÜNDEMİYİ Parti Muğla İl Başkanlığı yönetimi istifa etti
Son dakika: DHKP/C şüphelisi sınırda yakalandı! - Haberler
GÜNDEMDHKP/C şüphelisi sınırda yakalandı!
Son dakika haberi: Gazeteci Sevim Gözay hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMGazeteci Sevim Gözay hayatını kaybetti
PARÇALANMIŞTI! Son dakika: Çantalara knan cesedin sırrı çözülüyor
GÜNDEMParçalara ayrılmış cansız bedenle ilgili flaş ...
KORKUNÇ OLAY: Fotoğrafını çekti diye otizmli çocuğu dövdü! - Haberler
GÜNDEMFotoğrafını çekti diye otizmli çocuğu dövdü!