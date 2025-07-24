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        Haberler Bilgi Gündem Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi: 2025 MEB Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

        MEB Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

        Yeni eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen binlerce aday için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvurular, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla alınacak. Bu kapsamda, başvuru şartları ve tarih bilgisi için süreci yakından takip ediliyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 21:26 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:26
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        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenler için 2025 yılı başvuru süreci yaklaşıyor. Temmuz ayı itibarıyla gözler, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden yapılacak başvurulara çevrildi. Öğretmen adayları, yeni eğitim yılında sınıflarda yerini alabilmek için başvuru tarihlerini ve şartlarını merakla araştırıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak ve süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilenler...

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

        Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor. Bu bağlamda ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ve takvim detayları için başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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