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Ücretsiz izin maaş başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaşı başvuru şartları nelerdir 2020

Ücretsiz izin maaşı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkarılanlara devlet desteği geliyor. Peki, ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları nelerdir?

ücretsiz izin

Ücretsiz izin maaş başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş başvuru şartları nelerdir? Şeklindeki merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkanlara Bakan Berat Albayrak'tan sevindiren bir açıklama geldi. İşte detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız." dedi.

Albayrak, esnaf için, mücbir sebep kapsamına giren firmalar ve KOBİ’ler için vergi ve SGK ödemelerini ertelediklerini anımsatarak, dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafa da kısa çalışma ödeneği sağladıklarını, esnafın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceklerini söyledi.

Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflar, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar olduğuna dikkati çeken Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş başvuruları ile ilgili henüz detaylar paylaşılmadı. Bakan Albayrak'tan konuyla ilgili detaylar paylaşılır paylaşılmaz haber sayfamızda da olacaktır.

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