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        Uçurumda mucize kurtuluş!

        Erzurum'da bir minibüs, karla kaplı şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan şoför yaralı olarak kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:33
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        Uçurumda mucize kurtuluş!
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        Erzurum'da karla kaplı şarampole devrilen minibüsün sıkışan şoförü Mehmet Türün (47), ekiplerin çalışması ile bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.30 sıralarında Karayazı ilçesi Yücelik köyü mevkisinde meydana geldi.

        Karayazı ilçesinden Ağrı'ya giden minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Mehmet Türün'ün (47) kontrolden çıkarak karla kaplı şarampole devrildi.

        YARALI OLARAK KURTARILDI

        Metrelerce kayıp, dereye 5 metre kalan duran minibüste Türün sıkıştı. İhbarla bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

        Şoför sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansa alınırken, bölgeye gelen Karayazı Kaymakamı Onur Titiz de çalışmaları izledi. Yaralı Tütün Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, minibüs kepçe ile bağlanarak bulunduğu noktadan çıkartıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Erzurum
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