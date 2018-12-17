UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşiyor... Avrupa Ligi'nde yollarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da son 32 turundaki rakipleri belli oluyor.

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:

1. TORBA: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. TORBA: Fenerbahçe, Galatasaray, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 17, 2018

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 17, 2018

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 17, 2018

Avrupa Ligi son 32 turunda takımlar iki ayrı torbaya bölünecekler. Bir torbada seribaşı takımlar, diğerinde ise seribaşı olmayan takımlar yer alacak.

Seribaşı takımların yer aldığı torbada, Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım yer alacak.

Galatasaray bu en iyi dört takım arasında yer alamadığı için, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi grubunu ikinci bitirdiği için seribaşı olamayacaklar.

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