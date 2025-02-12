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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Bu turda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:04 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:04
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        Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek. Fenerbahçe, yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

        Galatasaray ise yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

        Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

        Play-off turundaki ilk maçları şu şekilde:

        20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

        20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)

        20.45 Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)

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        20.45 Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)

        23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

        23.00 Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

        23.00 PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)

        23.00 Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)

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