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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

        FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanacak rövanş maçını yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:52
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        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 23 Mart 2025 Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasını yönetecek.

        İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

        VAR görevini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler, AVAR görevini ise yine Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Ingmar Oostrom üstlenecek.

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