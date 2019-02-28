UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş - Malmö maçında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya üç Avrupa maçından men cezası verildi. Portekizli futbolcu, Siyah-Beyazlı takımın Avrupa Ligi gruplarında Vodafone Park'ta oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçın 65. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından takımını 10 kişi bırakmıştı. Q7 gelecek sezon Avrupa kupalarında oynanacak ilk 3 maçta forma giyemeyecek.