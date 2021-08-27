UEFA Konferans Ligi kura çekimi, İstanbul’un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Konferans Ligi, UEFA tarafından ilk kez organize ediliyor. Grup maçları, UEFA Avrupa Ligi’yle aynı gün oynanacak. 16 Eylül’de başlayacak olan maçlar, 9 Aralık’ta bitecek. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak üst tura yükselecek. İkinci olan ekipler ise, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlarla Play-Off oynayacak. Final karşılaşması ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da oynanacak.
UEFA Konferans Ligi grupları şu şekilde:
A Grubu
LASK
Maccabi Tel-Aviv
Alashkert
Helsinki
B Grubu
Gent
Partizan
Flora Tallin
Anorthosis
C Grubu
Roma
Zorya
CSKA Sofya
Bodo
D Grubu
Alkmaar
Cluj
Jablonec
Randers
E Grubu
Slavia Prag
Feyenoord
Union Berlin
Maccabi Haifa
F Grubu
Kopenhag
PAOK
Slovan Bratislava
Lincoln Red
G Grubu
Tottenham
Rennes
Vitesse
Mura
H Grubu
Basel
Karabağ
Kairat Almaty
Omonia
(BM-UA-S)
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