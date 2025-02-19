Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde rövanş maçları oynanacak - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde rövanş maçları oynanacak

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konferans Ligi'nde rövanş maçları oynanacak
        ABONE OL

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasında play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.

        Lig aşamasında ilk 8'de yer alan Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova, Cercle Brugge'ün da dahil olacağı son 16 turunun kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü yapılacak.

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

        20.45 Real Betis (İspanya)-Gent (Belçika) (3-0)

        20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Borac (Bosna Hersek) (0-1)

        20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)

        20.45 Heidenheim (Almanya)-Kopenhag (Danimarka) (2-1)

        REKLAM

        23.00 Jagiellonia (Polonya)-TSC (Sırbistan) (3-1)

        23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)- Celje (Slovenya) (2-2)

        23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Vikingur (İzlanda) (1-2)

        23.00 Shamrock Rovers (İrlanda)-Molde (Norveç) (1-0)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?