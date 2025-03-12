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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde rövanş maçları oynanacak - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde rövanş maçları oynanacak

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:28
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        Konferans Ligi'nde rövanş maçları oynanacak
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu, 8 maçla tamamlanacak.

        Rakiplerini eleyen takımlar, çeyrek finale yükselecek.

        Ligde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        20.45 Cercle Brugge (Belçika)-Jagiellonia (Polonya) (0-3)

        20.45 Lugano (İsviçre)-Celje (Slovenya) (0-1)

        20.45 Rapid Wien (Avusturya)-Borac (Bosna Hersek) (1-1)

        20.45 Djurgarden (İsveç)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

        23.00 Vitoria (Portekiz)-Real Betis (İspanya) (2-2)

        23.00 Fiorentina (İtalya)-Panathinaikos (Yunanistan) (2-3)

        23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç) (2-3)

        23.00 Chelsea (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka) (2-1)

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