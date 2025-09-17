Ufuk Özkan, taburcu edildi
Karaciğer yetmezliği tedavisi gören, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan, taburcu edildi
Giriş: 17.09.2025 - 15:49 Güncelleme: 17.09.2025 - 15:52
Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde evde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Birkaç gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ufuk Özkan, taburcu oldu.
Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Ufuk Özkan; "Biz hastaneden çıktık. İyiyiz" ifadelerini kullandı.
