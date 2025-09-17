Habertürk
        Ufuk Özkan, taburcu edildi - Magazin haberleri

        Ufuk Özkan, taburcu edildi

        Karaciğer yetmezliği tedavisi gören, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan, taburcu edildi

        Giriş: 17.09.2025 - 15:49 Güncelleme: 17.09.2025 - 15:52
        Taburcu edildi
        Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde evde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Birkaç gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ufuk Özkan, taburcu oldu.

        Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Ufuk Özkan; "Biz hastaneden çıktık. İyiyiz" ifadelerini kullandı.

        "Gerekirse sahnede ölürüm"
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ufuk Özkan
