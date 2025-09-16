Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Ağabeyim 'Gerekirse sahnede ölürüm' dedi - Magazin haberleri

        Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Ağabeyim 'Gerekirse sahnede ölürüm' dedi

        Karaciğer yetmezliği tedavisi gören Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi; "Şu an yoğun bakımda. 48 saatlik bir süreç olacak. 'Setlere biraz ara ver' dedim çünkü çok yoruluyordu kendisi de bana 'Ben gerekirse sahnede öleceğim, ara vermeyeceğim' dedi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 15:28 Güncelleme: 16.09.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gerekirse sahnede ölürüm"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son dönemde karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle gündeme gelen Ufuk Özkan hakkında, Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öne sürülmüştü.

        Ancak ilerleyen saatlerde Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görüntülendi.

        REKLAM

        "ŞU AN YOĞUN BAKIMDA"

        Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Umut Özkan ağabeyinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Özkan, ağabeyinin şu an yoğun bakımda olduğunu, 48 saatlik bir süreç olacağını ve büyük ihtimalle Ufuk Özkan'ın yarın odaya alabileceklerini söyledi.

        "ABİM 'GEREKİRSE SETLERDE ÖLÜRÜM' DEDİ"

        Umut Özkan, daha sonra "Ağabeyime 'Setlere biraz ara ver' dedim. Çünkü çok yoruluyordu ve kötüye gidiyordu. Kendisi de bana 'Ben gerekirse sahnede öleceğim, ara vermeyeceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

        "İNTİHAR YOK"

        Umut Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan'ın hakkındaki intihar iddiaları hakkında ise "Ağabeyim evde fenalaştı. Ambulans çağırdık ve hastaneye getirdik. İntihar girişimi haberleri yalan. İnşallah daha sonra karaciğer nakli olacak ve süreci çok hızlı ve iyi bir şekilde sonuçlandıracağız" diye konuştu.

        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ufuk Özkan
        #Umut Özkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil