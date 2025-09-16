Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Ağabeyim 'Gerekirse sahnede ölürüm' dedi

Son dönemde karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle gündeme gelen Ufuk Özkan hakkında, Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öne sürülmüştü.

Ancak ilerleyen saatlerde Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görüntülendi.

"ŞU AN YOĞUN BAKIMDA"

Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Umut Özkan ağabeyinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Özkan, ağabeyinin şu an yoğun bakımda olduğunu, 48 saatlik bir süreç olacağını ve büyük ihtimalle Ufuk Özkan'ın yarın odaya alabileceklerini söyledi.

"ABİM 'GEREKİRSE SETLERDE ÖLÜRÜM' DEDİ"

Umut Özkan, daha sonra "Ağabeyime 'Setlere biraz ara ver' dedim. Çünkü çok yoruluyordu ve kötüye gidiyordu. Kendisi de bana 'Ben gerekirse sahnede öleceğim, ara vermeyeceğim' dedi" ifadelerini kullandı.