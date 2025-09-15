Ufuk Özkan, intihar iddialarını yalanladı

Son dönemde karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle gündeme gelen Ufuk Özkan hakkında, Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öne sürülmüştü.

Ancak ilerleyen saatlerde Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları yalanladı. TiyatroTR Yapım ve Organizasyon’un paylaştığı açıklamayı sosyal medya hesabından yayımlayan Özkan, hastaneye başvurusunun rutin olarak kullandığı ilaçların etkisi sebebiyle olduğunu duyurdu.

REKLAM

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastaneye başvurmuştur. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, intihar girişimi söz konusu değildir. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi doğrultusunda yalnızca gözlem amaçlı olarak 48 saatlik bir süre hastanede tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir. Sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."