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Uğur Yücel, Kırmızı Oda'nın kadrosuna katıldı

Yayınlandığı ilk günden beri dizi severlerin gözdesi haline gelen Kırmızı Oda dizisinde gerçek hayat hikayeleri ele alınıyor. Dizinin bu hafta konuk oyuncularından biri ise Uğur Yücel olacak

Uğur Yücel, Kırmızı Oda'nın kadrosuna katıldı

Uğur Yücel, yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın kadrosuna katıldı.

Kırmızı Oda'ya otuz ikinci bölümde dahil olacak Uğur Yücel, Zafer’in babası Vahit Bey karakteri ile izleyiciyle buluşacak.

Zafer’in Doktor Hanım’la seanslarında bahsettiği, sert mizaçlı, otoriter ve çok başarılı bir iş adamı olan Vahit, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip Doktor Hanım’la görüşmesini sağlayacak.

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