'Neyzen Tevfik Hiç' ile tiyatro sahnelerine dönüyor

Seyirciler, ölümsüz neyzen ve şair Neyzen Tevfik’in büyüleyici 'Hiç’lik yolculuğuna Yücel’in performansıyla ortak olacak. Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, BKM imzalı oyunda dekor ve ışık tasarımı ile müziği Cem Yılmazer üstleniyor.

Prömiyerini Neyzen Tevfik’in doğum yeri Bodrum’da 14 Kasım’da gerçekleştirecek oyunda Uğur Yücel, 'Hiç’in peşinde alemlerde bazen mecnun bazen meczup gezerken, veli ile deli arasında ince çizgide tekkesi kalbi olarak yaşamış Neyzen’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatacak.

Çalışmalara büyük bir özenle devam eden ekip, 'Neyzen Tevfik Hiç' ile hem İstanbul’un farklı sahnelerinde hem de Türkiye’nin birçok şehrinde tiyatroseverlerle buluşacak.