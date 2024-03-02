Uğur Yücel, Sandık Kokusu kadrosuna dahil oldu! Uğur Yücel kimdir, nereli? Hayatı ve biyografisi
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Sandık Kokusu'na sürpriz bir isim dahil oluyor! Dün akşam yayınlanan fragmanla beraber usta oyuncu Uğur Yücel'in Atilla (Metin Akdülger)'in babası Hasan olarak kadroda yer alacağı açıklandı. Fragmanın ardından Yücel sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, Uğur Yücel'in hayatı ve kariyerine dair detaylar...
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sandık Kokusu kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel dahil oldu! Atilla'nın babası Hasan karakterine hayat verecek olan oyuncunun hayatı yayınlanan fragmanın ardından büyük merak konusu oldu. İşte detaylar...
UĞUR YÜCEL KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!
Uğur Yücel, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirerek oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. 1975 yılından 1984'e kadar Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde oyunlarda yer aldı. 87 yılında Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey filminde yer aldı. 90'lı yıllarda stand-up gösteriler yaptı.
YÖNETMENLİK VE SENARİSTLİK YAPTI
Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar ve Alacakaranlık gibi dizilerde rol aldı. Aynı zamanda Karanlıkta Koşanlar'ın tamamının yönetmenliğini yaptı. Karanlıkta Koşanlar'ın senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak kaleme aldı.
2004 yılında Yazı Tura filmiyle yönetmenliğe adım attı. Yazı Tura, Antalya Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen dahil 11 ödül kazandı.
OYUNCULUK HAYATI
2008-2010 yılları arasında Canım Ailem dizisinde başrol olarak yer aldı. Yönetmenliğini yaptığı Ejder Kapanı filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile başrolleri paylaştı.
2013-2015 yıllarında Aramızda Kalsın dizisinde Bahattin karakterine hayat verdi. 2017 yılında Show TV'nin unutulmaz dizisi İçerde'de Kudret Sönmez olarak kamera karşısına geçti.
2019 yılında Cinayet Süsü adlı filmde Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit ve Cengiz Bozkurt ile başrolde yer aldı.
2 Şubat 2024'te vizyona giren Doktor Sadık Ahmet'in biyografisini anlatan Sadık Ahmet filminde ise Erik Siesby rolü ile beyaz perdede izleyici ile buluştu.