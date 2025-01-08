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        Haberler Dünya Ukrayna'da 13 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

        Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken onlarca yaralı olduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sivillerin hayatını kurtarmak için Ukrayna desteklenmek zorunda. Bu savaş sadece güç ile bitirilebilir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 19:22 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:29
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        Ukrayna'da 13 kişi hayatını kaybetti
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        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hava saldırıları yoğunlaştı. Rus Hava Kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirirken onlarca yaralı olduğu bildirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada "Rusya'nın kasıtlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Sivillerin etkileneceğini bile bile bir şehre hava saldırısı düzenlemekten daha zâlimce bir şey yok. Rusya yarattığı terör nedeniyle baskı altına alınmalı ve Ukrayna desteklenmeli. Bu savaş sadece güç ile bitirilebilir." dedi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy geçtiğimiz hafta yayınladığı videoda da hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu belirtmiş ve müttefiklerine seslenerek hava savunma sistemlerinin takviye edilmesini talep etmişti.

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