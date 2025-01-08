Ukrayna'da 13 kişi hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hava saldırıları yoğunlaştı. Rus Hava Kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirirken onlarca yaralı olduğu bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada "Rusya'nın kasıtlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Sivillerin etkileneceğini bile bile bir şehre hava saldırısı düzenlemekten daha zâlimce bir şey yok. Rusya yarattığı terör nedeniyle baskı altına alınmalı ve Ukrayna desteklenmeli. Bu savaş sadece güç ile bitirilebilir." dedi.