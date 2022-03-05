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Ukrayna, Rus ordusuna direniyor

Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti

Son dakika: Ukrayna, Rus ordusuna direniyor - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
AA

Ukrayna'nın Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentin 72 saat içinde işgalcilere teslim edileceğine dair kendisine ait olduğu iddia edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

"ASKERLER ŞİDDETLİ BİR DİRENİŞ GÖSTERİYOR"

Şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini belirten Terehov, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını ifade etti.

Terehov, şehir halkının zor günlerden geçtiğini, belediye hizmetlerinin sürekli saldırılar altında çalıştığını, düşmanın saldırıları sonucunda evlerin ve şehir altyapısının yok edildiğini vurgulayarak, buna rağmen, belediye hizmetlerinin şehir halkına ısı, sıcak su, gaz ve elektrik tedarik etmek için durmadan çalıştığını vurguladı.

Harkiv Belediyesi Basın Servisinden yapılan açıklamada da bugüne kadar Harkiv’e düzenlenen bombardıman ve çatışmalarda 5'i çocuk ve 122'si sivil olmak üzere 188 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda ayrıca 290'ı sivil olmak üzere 394 kişinin yaralandığı vurgulandı.

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