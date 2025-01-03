Ukrayna'ya yeni yardım paketi

ABD yönetimi geçtiğimiz pazartesi günü Ukrayna için 2.5 milyon dolar değerinde silah yardımı yapılacağını duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta görevini devretmeden önce Ukrayna'ya bir yardım paketi daha duyurmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, önümüzdeki günlerde yeni bir yardım paketi açıklanacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise pazartesi günü duyurulan yardımla ilgili açıklama yaptı ve ABD'ye teşekkür etti. Zelenskiy "Yardım çok kritik bir zamanda geldi." dedi. Doğu cephesinde durumun iyi olmadığını belirten Zelenskiy, ABD'nin yardımına her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu ifade etti.